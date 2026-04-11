Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тюмень - Зенит-2: обзор матча 11 апреля 2026

Тюмень
11.04.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
1 : 1
Завершен
Зенит-2
62' И. Пяткин
10' К. Косарев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Тюмень - Зенит-2
Завершен
87'
Замена
Илья Булыгин ️️️️➡️️ Кирилл Косарев
Замена
️️️️➡️️ Руслан Болов
75'
Замена
Егор Гуренко ️️️️➡️️ Дамир Таликин
75'
ГОЛ! 1:1! Иван Пяткин
62'
Замена
Кирилл Боярских ️️️️➡️️ Даниил Камлашев
58'
52'
Желтая карточка
Данила Гайворонский
Желтая карточка
Глеб Захаров
43'
26'
Желтая карточка
Кирилл Глазунов
10'
ГОЛ! 0:1! Кирилл Косарев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
66
Никита Янович
ВР
40
Александр Безчаснюк
ЛЗ
85
Иван Пяткин
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЛЗ
97
Дамир Таликин
ПЗ
4
Глеб Захаров
ПЗ
13
Михаил Петров
ПЗ
51
Марат Кулаев
ЛП
9
Даниил Камлашев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Касимов
Зенит-2
93
Максим Шичанин
ВР
63
Станислав Карелин
ЛЗ
37
Иван Терентьев
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ПЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
89
Матвей Иванов
ЛП
87
Савелий Никифоров
ЛП
71
Дмитрий Шумихин
ЦП
45
Кирилл Глазунов
ПП
10
Богдан Левандовский
ПП
91
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Тюмень
11
Максим Дмитриев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
20
Ансор Хабибов
ЦЗ
5
Егор Гуренко
ЦЗ
45
Кирилл Боярских
ЦЗ
Зенит-2
96
Максим Зайцев
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
53
Александр Егурнев
ЦЗ
88
Никита Хват
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
3-2-3-1
66
Янович
4
Захаров
40
Безчаснюк
85
Пяткин
33
Лавренков
13
Петров
51
Кулаев
9
Камлашев
70
Марьянов
88
Болов
4-5-1
93
Шичанин
85
Чернов
35
Гайворонский
63
Карелин
37
Терентьев
10
Левандовский
45
Глазунов
89
Иванов
71
Шумихин
87
Никифоров
91
Косарев
20
Хабибов
20
Хабибов
97
Таликин
5
Гуренко
5
Гуренко
97
Таликин
9
Камлашев
45
Боярских
45
Боярских
9
Камлашев
91
Косарев
80
Булыгин
80
Булыгин
91
Косарев
Остались в запасе
Тюмень
Зенит-2
11
Максим Дмитриев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
96
Максим Зайцев
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
53
Александр Егурнев
ЦЗ
88
Никита Хват
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
11
Максим Дмитриев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
Остались в запасе
96
Максим Зайцев
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
53
Александр Егурнев
ЦЗ
88
Никита Хват
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Тюмень - Зенит-2
1
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
3
9
Офсайды
4
2
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
2
Информация о матче
Главный судья:
E. Timofeev
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Зенит-2
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
3 июня
1
Талалаев жестко ответил на критику в адрес «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло»
2 мая
9
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
Российский воспитанник «Зенита» пройдет просмотр в греческом клубе
4 мая
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Тюмень
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 