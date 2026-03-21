Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тюмень - Динамо Ставрополь: обзор матча 21 марта 2026

Тюмень
21.03.2026, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Ставрополь
43' Д. Хромов (АГ) 53' Р. Болов 88' Д. Камлашев
68' Р. Гараев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Тюмень - Динамо Ставрополь
Завершен
90' +5
Желтая карточка
Никита Каштан
ГОЛ! 3:1! Даниил Камлашев
88'
81'
Желтая карточка
Кирилл Кирянин
Замена
Владлен Бабаев ️️️️➡️️ Виталий Шитов
79'
Замена
Егор Гуренко ️️️️➡️️ Дамир Таликин
79'
74'
Замена
Кирилл Кирянин ️️️️➡️️ Валентин Солодаренко
Замена
Максим Дмитриев ️️️️➡️️ Андрей Марьянов
71'
70'
Желтая карточка
Валентин Солодаренко
68'
ГОЛ! 2:1! Ринат Гараев
Замена
Кирилл Боярских ️️️️➡️️ Руслан Болов
63'
56'
Замена
️️️️➡️️ Рустам Халназаров
56'
Замена
Расул Жангуразов ️️️️➡️️ Данил Хромов
ГОЛ! 2:0! Руслан Болов
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Данил Хромов
43'
42'
Замена
Никита Каштан ️️️️➡️️ Дмитрий Кратков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
66
Никита Янович
ВР
97
Дамир Таликин
ЛЗ
9
Даниил Камлашев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
4
Глеб Захаров
ПЗ
85
Иван Пяткин
ПЗ
17
Виталий Шитов
ЛП
70
Андрей Марьянов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Касимов
Динамо Ставрополь
1
Вадим Гуськов
ВР
18
Ринат Гараев
ЛЗ
26
Дмитрий Кратков
ЛЗ
47
Валентин Солодаренко
ЛЗ
7
Иван Кудряшов
ПЗ
23
Геннадий Шульга
ПЗ
19
Владислав Рымарь
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛП
48
Данила Шилов
ПП
65
Николай Андриянов
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Тюмень
95
Максим Едапин
ЦЗ
11
Максим Дмитриев
ЦЗ
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
5
Егор Гуренко
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
20
Ансор Хабибов
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
ЦЗ
45
Кирилл Боярских
ЦЗ
Динамо Ставрополь
77
Расул Жангуразов
ЦЗ
11
Михаил Гайнов
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
18
Денис Якуба
ЦЗ
10
Ярослав Сычев
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
3-2-2-1
66
Янович
97
Таликин
9
Камлашев
40
Безчаснюк
90
Шакуро
85
Пяткин
17
Шитов
70
Марьянов
88
Болов
3-2-2-2
1
Гуськов
23
Шульга
18
Гараев
26
Кратков
19
Рымарь
47
Солодаренко
48
Шилов
20
Халназаров
75
Хромов
65
Андриянов
70
Марьянов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
70
Марьянов
97
Таликин
5
Гуренко
5
Гуренко
97
Таликин
17
Шитов
11
Бабаев
11
Бабаев
17
Шитов
88
Болов
45
Боярских
45
Боярских
88
Болов
75
Хромов
77
Жангуразов
77
Жангуразов
75
Хромов
26
Кратков
86
Каштан
86
Каштан
26
Кратков
47
Солодаренко
13
Кирянин
13
Кирянин
47
Солодаренко
Остались в запасе
Тюмень
Динамо Ставрополь
95
Максим Едапин
ЦЗ
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
20
Ансор Хабибов
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
11
Михаил Гайнов
ЦЗ
18
Денис Якуба
ЦЗ
10
Ярослав Сычев
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ЦЗ
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
20
Ансор Хабибов
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
Остались в запасе
11
Михаил Гайнов
ЦЗ
18
Денис Якуба
ЦЗ
10
Ярослав Сычев
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Статистика матча Тюмень - Динамо Ставрополь
1
5
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
3
Информация о матче
Главный судья:
V. Egorov
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Динамо Ставрополь
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
3 июня
1
Талалаев жестко ответил на критику в адрес «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло»
2 мая
9
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
Больше новостей
Последние матчи
Все
Тюмень
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 