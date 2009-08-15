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    Руслан Нагаев - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Руслан
    Отчество Ришатович
    Фамилия Нагаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 1989 (34 года)
    Рост 181
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 25 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    29.10.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    16.10.2009 1' -57' Рубин (мол) (Казань) 3:1 Химки (мол) (Химки)
    48'
    03.10.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    24.09.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    34'
    19.09.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:2 Рубин (мол) (Казань)
    77'
    11.09.2009 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Раменское (Раменское )
    90'
    29.08.2009 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    22.08.2009 1' -56' Динамо (мол) (Москва) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    15.08.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 5:4 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.07.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.07.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    71'
    10.07.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    05.07.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    53'
    12.06.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.05.2009 1' -71' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    10.05.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Томь (мол) (Томск)
    01.05.2009 1' -90' Раменское (Раменское ) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    24.04.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 5:4 Спартак М (мол) (Москва)
    18.04.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    88'
    10.04.2009 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    21.03.2009 1' -66' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    13.03.2009 75' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:1 Академия Кубань (Краснодар)
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