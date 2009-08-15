|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|25
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|29.10.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|16.10.2009
|1' -57'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Химки (мол) (Химки)
|48'
|03.10.2009
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|24.09.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|34'
|19.09.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Рубин (мол) (Казань)
|77'
|11.09.2009
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|90'
|29.08.2009
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|22.08.2009
|1' -56'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|15.08.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|5:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.07.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.07.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|71'
|10.07.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|05.07.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|53'
|12.06.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.05.2009
|1' -71'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|10.05.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Томь (мол) (Томск)
|01.05.2009
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|24.04.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|5:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.04.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|88'
|10.04.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|21.03.2009
|1' -66'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|13.03.2009
|75' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Академия Кубань (Краснодар)