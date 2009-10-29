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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 29 октября 2009
Рубин (мол)
29.10.2009, четверг, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
60'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
А. Кулеша
️️️️
И. Кухарчук
Замена
А. Буданов
️️️️
Д. Щербак
Замена
С. Иоломанов
️️️️
А. Джалилов
Замена
Е. Попков
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 1:0!
В. Оразсахедов
Замена
Д. Щербак
️️️️
Е. Песегов
Замена
Д. Юрченко
️️️️
А. Москвин
Замена
В. Куров
️️️️
С. Шустиков
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
А. Гаппаров
Желтая карточка
С. Ткачев
Желтая карточка
В. Бранди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
12
Валерио Бранди
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
10
Виктор Климеев
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
12
Евгений Попков
ЦП
30
Денис Щербак
ЦП
0
Виталий Куров
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
2-3-2-2
80
Тарабриков
22
Нагаев
80
Климов
12
Бранди
52
Котляров
0
Томас
10
Джалилов
44
Кухарчук
97
Портнягин
15
Гаппаров
3-3-3-1
77
Москвин
2
Редя
10
Климеев
6
Шустиков
0
Ткаченко
15
Цаллагов
43
Костяев
10
Разделкин
7
Песегов
11
Ткачев
39
Попов
10
Джалилов
53
Иоломанов
53
Иоломанов
10
Джалилов
44
Кухарчук
2
Кулеша
2
Кулеша
44
Кухарчук
15
Гаппаров
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
15
Гаппаров
11
Ткачев
12
Попков
12
Попков
11
Ткачев
7
Песегов
30
Щербак
30
Щербак
7
Песегов
6
Шустиков
0
Куров
0
Куров
6
Шустиков
77
Москвин
1
Юрченко
1
Юрченко
77
Москвин
Щербак
44
Буданов
44
Буданов
Щербак
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
15
Андрей Часовских
ЦФ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
15
Андрей Часовских
ЦФ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Рубин
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Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
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2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
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