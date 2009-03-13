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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кубань (мол)
Рубин (мол) - Кубань (мол): обзор матча 13 марта 2009
Рубин (мол)
13.03.2009, пятница, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 1 тур
4 : 1
Завершен
Кубань (мол)
22'
И. Портнягин
45+5'
Д. Мирзаев
61'
А. Котляров
81'
А. Кабанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кубань (мол)
Замена
М. Ковальчук
️️️️
С. Воронов
ГОЛ! 3:1!
А. Кабанов
Вторая желтая
П. Миненко
Замена
В. Чернов
️️️️
С. Томас
Замена
Р. Нагаев
️️️️
С. Иоломанов
Замена
А. Джалилов
️️️️
И. Кухарчук
Замена
А. Гаппаров
️️️️
Д. Мирзаев
Желтая карточка
И. Квеквескири
ГОЛ! 3:0!
А. Котляров
Замена
А. Галстян
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
Р. Слинько
Замена
А. Долженко
️️️️
А. Хохлов
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Сквернюк
Замена
Н. Ревишвили
️️️️
Е. Черемисин
ГОЛ! 2:0!
Д. Мирзаев
+5
Желтая карточка
П. Миненко
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
0
Евгений Черемисин
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
0
Евгений Одинцов
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
18
Роман Половов
ЦФ
0
Сергей Воронов
ЦФ
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
Кубань (мол)
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
0
Артуш Галстян
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
2-3-1-3
80
Тарабриков
53
Иоломанов
66
Жестоков
52
Котляров
91
Самигуллин
0
Томас
44
Кухарчук
99
Кабзе
97
Портнягин
22
Мирзаев
3-1-4-2
22
Пузин
8
Бугаев
6
Миненко
5
Хохлов
33
Квеквескири
39
Винников
92
Слинько
23
Сквернюк
0
Одинцов
0
Воронов
18
Половов
53
Иоломанов
22
Нагаев
22
Нагаев
53
Иоломанов
0
Томас
28
Чернов
28
Чернов
0
Томас
44
Кухарчук
10
Джалилов
10
Джалилов
44
Кухарчук
22
Мирзаев
15
Гаппаров
15
Гаппаров
22
Мирзаев
0
Черемисин
77
Ревишвили
77
Ревишвили
0
Черемисин
0
Воронов
73
Ковальчук
73
Ковальчук
0
Воронов
92
Слинько
0
Галстян
0
Галстян
92
Слинько
23
Сквернюк
73
Курдус
73
Курдус
23
Сквернюк
5
Хохлов
37
Долженко
37
Долженко
5
Хохлов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
42
Антон Кабанов
ЦФ
Остались в запасе
Остались в запасе
42
Антон Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Кубань (мол)
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Кубань (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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