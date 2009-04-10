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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Рубин (мол)
Ахмат (мол) - Рубин (мол): обзор матча 10 апреля 2009
Ахмат (мол)
10.04.2009, пятница, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 0
Завершен
Рубин (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Рубин (мол)
Замена
С. Иоломанов
️️️️
Д. Мирзаев
Вторая желтая
А. Орехов
Замена
И. Кадыров
️️️️
И. Цуроев
Замена
А. Гаппаров
️️️️
В. Галиулин
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
К. Диниев
Желтая карточка
А. Орехов
Замена
А. Орехов
️️️️
А. Попов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Д. Квирквелия
Замена
Д. Тарабриков
️️️️
И. Бикчантаев
Желтая карточка
Д. Мирзаев
Желтая карточка
Р. Уциев
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
М. Солтаев
19'
Замена
К. Диниев
️️️️
А. Идрисов
16'
Желтая карточка
А. Кацаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
32
Мансур Солтаев
ВР
88
Степан Сикач
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
39
Али Идрисов
ЦП
34
Ислам Дадаев
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
5
Керим Диниев
ЦП
0
Ислам Кадыров
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-5-1
32
Солтаев
10
Джунидов
4
Тагилов
40
Уциев
10
Кацаев
39
Идрисов
34
Дадаев
84
Власов
77
Тембулатов
9
Цуроев
4-3-1-2
30
Кортнев
22
Нагаев
80
Климов
24
Попов
16
Квирквелия
52
Котляров
91
Самигуллин
21
Галиулин
44
Кухарчук
22
Мирзаев
11
Бикчантаев
9
Цуроев
0
Кадыров
0
Кадыров
9
Цуроев
39
Идрисов
5
Диниев
5
Диниев
39
Идрисов
Диниев
92
Сурхаев
92
Сурхаев
Диниев
22
Мирзаев
53
Иоломанов
53
Иоломанов
22
Мирзаев
21
Галиулин
15
Гаппаров
15
Гаппаров
21
Галиулин
11
Бикчантаев
80
Тарабриков
80
Тарабриков
11
Бикчантаев
24
Попов
9
Орехов
9
Орехов
24
Попов
16
Квирквелия
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
16
Квирквелия
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Рубин (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
61
Мовсур Адамов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
Главный тренер
Шахин Динеев
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
61
Мовсур Адамов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Шахин Динеев
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Ахмат (мол) - Рубин (мол)
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
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Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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