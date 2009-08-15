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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Рубин (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 15 августа 2009
Рубин (мол)
15.08.2009, суббота, 18:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 18 тур
5 : 4
Завершен
Ахмат (мол)
8'
И. Портнягин (П)
38'
А. Котляров
43'
А. Джалилов
57'
И. Портнягин
72'
В. Оразсахедов
35'
И. Цуроев
40'
А. Кацаев (П)
66'
З. Садаев
80'
З. Садаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Желтая карточка
Е. Черемисин
+1
Замена
Т. Исламов
️️️️
И. Цуроев
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Горбанец
ГОЛ! 5:4!
З. Садаев
Замена
М. Жестоков
️️️️
А. Джалилов
ГОЛ! 5:3!
В. Оразсахедов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
Замена
В. Чернов
️️️️
В. Галиулин
ГОЛ! 4:3!
З. Садаев
Желтая карточка
В. Галиулин
ГОЛ! 4:2!
И. Портнягин
Замена
З. Садаев
️️️️
Х. Джунидов
Замена
А. Горбанец
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Д. Тарабриков
️️️️
Д. Квирквелия
ГОЛ! 3:2!
А. Джалилов
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Кацаев
ГОЛ! 2:1!
А. Котляров
ГОЛ! 1:1!
И. Цуроев
14'
Замена
Х. Джунидов
️️️️
Р. Уциев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Портнягин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ахмат (мол)
1
Илион Лика
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-3-2-1
0
Черемисин
16
Квирквелия
80
Климов
9
Орехов
22
Нагаев
21
Галиулин
91
Самигуллин
52
Котляров
10
Джалилов
44
Кухарчук
97
Портнягин
3-2-3-1
1
Лика
4
Тагилов
5
Эдиев
29
Мищенко
40
Уциев
4
Дашаев
10
Кацаев
50
Ашаханов
77
Тембулатов
9
Цуроев
Горбанец
15
Гаппаров
15
Гаппаров
Горбанец
21
Галиулин
28
Чернов
28
Чернов
21
Галиулин
44
Кухарчук
32
Горбанец
32
Горбанец
44
Кухарчук
16
Квирквелия
80
Тарабриков
80
Тарабриков
16
Квирквелия
10
Джалилов
66
Жестоков
66
Жестоков
10
Джалилов
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
45
Уциев
10
Джунидов
10
Джунидов
45
Уциев
9
Цуроев
51
Исламов
51
Исламов
9
Цуроев
Джунидов
9
Садаев
9
Садаев
Джунидов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
0
Аскерхан Джамуев
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
32
Мансур Солтаев
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
32
Мансур Солтаев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Рубин (мол) - Ахмат (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Рубин
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2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
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2022.06.13 14:25
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