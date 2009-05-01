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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Рубин (мол)
Раменское - Рубин (мол): обзор матча 01 мая 2009
Раменское
01.05.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 2
Завершен
Рубин (мол)
83'
М. Плопа
11'
И. Бикчантаев
31'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Рубин (мол)
+1
Замена
С. Иоломанов
️️️️
И. Бикчантаев
ГОЛ! 1:2!
М. Плопа
Желтая карточка
Д. Тарабриков
Замена
В. Соболев
️️️️
И. Темников
Замена
А. Гаппаров
️️️️
И. Портнягин
Замена
В. Чернов
️️️️
Д. Мирзаев
Замена
М. Спирин
️️️️
А. Колодко
Замена
А. Грищенко
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
И. Самигуллин
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Д. Моц
️️️️
А. Сапета
Замена
В. Юрченко
️️️️
М. Шевяков
Замена
В. Чилюшкин
️️️️
А. Ребров
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
А. Котляров
Желтая карточка
И. Кухарчук
ГОЛ! 0:2!
И. Кухарчук
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Бикчантаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
53
Александр Колодко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
35
Федор Проньков
ЦФ
Рубин (мол)
1
Сергей Козко
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
21
Михаил Спирин
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
13
Александр Грищенко
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-4-2
32
Ребров
26
Васиев
27
Молодцов
3
Плопа
11
Темников
53
Колодко
7
Белоусов
10
Лоськов
41
Сапета
35
Проньков
19
Шевяков
3-2-1-3
1
Козко
22
Нагаев
66
Жестоков
80
Климов
91
Самигуллин
52
Котляров
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
11
Бикчантаев
53
Колодко
21
Спирин
21
Спирин
53
Колодко
41
Сапета
0
Моц
0
Моц
41
Сапета
10
Лоськов
13
Грищенко
13
Грищенко
10
Лоськов
19
Шевяков
0
Юрченко
0
Юрченко
19
Шевяков
32
Ребров
24
Чилюшкин
24
Чилюшкин
32
Ребров
11
Темников
19
Соболев
19
Соболев
11
Темников
Портнягин
15
Гаппаров
15
Гаппаров
Портнягин
11
Бикчантаев
53
Иоломанов
53
Иоломанов
11
Бикчантаев
22
Мирзаев
28
Чернов
28
Чернов
22
Мирзаев
19
Оразсахедов
97
Портнягин
97
Портнягин
19
Оразсахедов
Остались в запасе
Раменское
Рубин (мол)
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
10
Алишер Джалилов
АП
77
Нукри Ревишвили
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
10
Алишер Джалилов
АП
77
Нукри Ревишвили
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Раменское - Рубин (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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