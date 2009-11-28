Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Рубин (мол)
Кубань (мол) - Рубин (мол): обзор матча 28 ноября 2009
Кубань (мол)
28.11.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 2
Завершен
Рубин (мол)
14'
А. Кабанов (П)
32'
А. Котляров
48'
Д. Мирзаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Рубин (мол)
+2
Желтая карточка
А. Джалилов
Замена
️️️️
В. Бранди
Замена
️️️️
П. Умарбаев
Замена
️️️️
Е. Курдус
Замена
️️️️
А. Карибов
Замена
️️️️
А. Кабанов
Пенальти не реализован!
А. Кабанов
Замена
️️️️
В. Дмитренко
ГОЛ! 1:2!
Д. Мирзаев
Замена
️️️️
Д. Кортнев
Замена
️️️️
И. Климов
Замена
️️️️
А. Котляров
Замена
️️️️
Б. Мустафаев
ГОЛ! 1:1!
А. Котляров
19'
Желтая карточка
В. Бранди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кабанов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кубань (мол)
70
Алексей Чуев
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Валерио Бранди
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
28
Владимир Чернов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
3-2-3-1
70
Чуев
73
Ковальчук
5
Дмитренко
29
Шахов
6
Миненко
2
Горелов
22
Карибов
73
Курдус
92
Слинько
42
Кабанов
4-3-2-1
30
Кортнев
22
Нагаев
80
Климов
66
Жестоков
53
Иоломанов
12
Бранди
52
Котляров
28
Чернов
39
Умарбаев
10
Джалилов
22
Мирзаев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Кубань (мол) - Рубин (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+