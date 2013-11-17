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Даврон Мирзаев
Статистика
Даврон Мирзаев - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1989 (37)
#22 | Нападающий
183 см | 73 кг
Узбекистан
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
14
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0 : 2
17.11.2013
Луч
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 0
10.11.2013
Нефтехимик
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
23.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
1 : 1
18.10.2013
Уфа
65' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химик
0 : 0
13.10.2013
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 2
07.10.2013
Шинник
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Нефтехимик
1 : 3
22.09.2013
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
1 : 0
16.09.2013
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Нефтехимик
4 : 0
10.09.2013
Cибирь
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2013
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Нефтехимик
0 : 0
18.08.2013
Торпедо
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
0 : 0
12.08.2013
Нефтехимик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
1 : 3
07.08.2013
Салют
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
0 : 0
02.08.2013
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.07.2013
Балтика
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
13.07.2013
Нефтехимик
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ангушт
1 : 1
07.07.2013
Нефтехимик
1' - 88'
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