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    Фабиньо - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Фабио
    Фамилия Фрейтас
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1925 12 0 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2021 80' -90' Черноморец (Одесса) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    04.12.2021 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:1 Колос (Ковалевка)
    28.11.2021 Был в запасе Рух (Львов) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    22.11.2021 67' -90' Верес (Ривне) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    05.11.2021 1' -67' Александрия (Александрия) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    31.10.2021 70' -79' Металлист 1925 (Харьков) 1:6 Заря (Луганск)
    22.10.2021 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 4:0 Ингулец (Петрово)
    16.10.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлист 1925 (Харьков)
    38'
    26.09.2021 1' -90' Десна (Чернигов) 1:2 Металлист 1925 (Харьков)
    49' 19'
    19.09.2021 1' -79' Львов (Львов) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    11.09.2021 74' -90' Металлист 1925 (Харьков) 0:2 Динамо (Киев)
    90'
    28.08.2021 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:2 Днепр-1 (Днепр)
    90'
    20.08.2021 1' -89' Ворскла (Полтава) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    66'
    13.08.2021 1' -89' Шахтер (Донецк) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    06.08.2021 1' -75' Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Черноморец (Одесса)
    64'
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