Фабиньо - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Фрейтас
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Фрейтас
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|12
|0
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|80' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|22.11.2021
|67' -90'
|Верес (Ривне)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.11.2021
|1' -67'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|31.10.2021
|70' -79'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:6
|Заря (Луганск)
|22.10.2021
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|4:0
|Ингулец (Петрово)
|16.10.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|38'
|26.09.2021
|1' -90'
|Десна (Чернигов)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|49' 19'
|19.09.2021
|1' -79'
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.09.2021
|74' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:2
|Динамо (Киев)
|90'
|28.08.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Днепр-1 (Днепр)
|90'
|20.08.2021
|1' -89'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|66'
|13.08.2021
|1' -89'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|06.08.2021
|1' -75'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Черноморец (Одесса)
|64'