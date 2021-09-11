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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Динамо К
Харьков - Динамо К: обзор матча 11 сентября 2021
Харьков
11.09.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
47'
В. Цыганков
52'
Д. Гармаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Харьков - Динамо К
Желтая карточка
Фабиньо
90'
+6
Замена
Ю. Батюшин
️️️️
А. Ременюк
83'
79'
Желтая карточка
В. Супряга
77'
Замена
В. Супряга
️️️️
И. Шкурин
77'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
Замена
Фабиньо
️️️️
О. Голодюк
74'
Замена
Е. Протасов
️️️️
А. Савин
73'
Замена
I. Zubkov
️️️️
Марлисон
73'
68'
Замена
Б. Вербич
️️️️
К. де Пена
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гармаш
Пас отдал
К. де Пена
47'
ГОЛ! 0:1!
В. Цыганков
Пас отдал
И. Шкурин
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Б. Леднев
45'
+1
Желтая карточка
И. Забарный
Желтая карточка
Марлисон
32'
Желтая карточка
С. Ченбай
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
77
Антон Савин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
28
Витиньо
ЦФ
2-4-4
1
Сидоренко
3
Ермаков
23
Шершень
77
Савин
28
Габелок
8
Крыськив
21
Ченбай
33
Марлисон
3
Ткачук
11
Ременюк
32
Голодюк
4-2-3-1
71
Бойко
94
Кедзиора
6
Забарный
34
Сирота
16
Миколенко
8
Сидорчук
18
Андриевский
11
Цыганков
30
Леднев
14
де Пена
17
Шкурин
11
Ременюк
11
Батюшин
11
Батюшин
11
Ременюк
32
Голодюк
70
Фабиньо
70
Фабиньо
32
Голодюк
77
Савин
10
Протасов
10
Протасов
77
Савин
33
Марлисон
19
19
33
Марлисон
14
де Пена
7
Вербич
7
Вербич
14
де Пена
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
30
Леднев
19
Гармаш
19
Гармаш
30
Леднев
17
Шкурин
20
Супряга
20
Супряга
17
Шкурин
Остались в запасе
Харьков
Динамо К
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
Главный тренер
Валерий Кривенцов
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
28
Витиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
28
Витиньо
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Харьков - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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