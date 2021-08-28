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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Днепр-1
Харьков - Днепр-1: обзор матча 28 августа 2021
Харьков
28.08.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Днепр-1
69'
М. Чуже (П)
90+2'
Билл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Харьков - Днепр-1
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Билл
Желтая карточка
Фабиньо
90'
+1
86'
Замена
С. Логинов
️️️️
В. Лучкевич
Замена
Ю. Батюшин
️️️️
Д. Крыськив
81'
Замена
М. Задерака
️️️️
О. Голодюк
81'
Замена
А. Савин
️️️️
В. Дмитренко
70'
Замена
А. Ременюк
️️️️
Е. Протасов
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Чуже
Желтая карточка
M. Kovalenko
68'
59'
Замена
Билл
️️️️
А. Назаренко
58'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Ф. Ди Франко
58'
Замена
М. Чуже
️️️️
Н. Русин
57'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
50'
Желтая карточка
В. Дубинчак
22'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
Желтая карточка
О. Голодюк
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
25
Maksym Kovalenko
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
28
Артем Габелок
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Днепр-1
18
Сергей Логинов
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
99
Билл
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
2-4-3
25
23
Шершень
3
Ермаков
28
Габелок
10
Протасов
14
Западня
8
Крыськив
32
Голодюк
3
Ткачук
22
Дмитренко
2-4-4
77
Кожокару
3
Адамюк
5
Сваток
25
Когут
7
Лучкевич
7
Назаренко
77
Игнатенко
11
Гуцуляк
20
Ди Франко
44
Дубинчак
31
Русин
8
Крыськив
11
Батюшин
11
Батюшин
8
Крыськив
22
Дмитренко
77
Савин
77
Савин
22
Дмитренко
32
Голодюк
20
Задерака
20
Задерака
32
Голодюк
10
Протасов
11
Ременюк
11
Ременюк
10
Протасов
7
Лучкевич
18
Логинов
18
Логинов
7
Лучкевич
7
Назаренко
99
Билл
99
Билл
7
Назаренко
20
Ди Франко
30
Джурасек
30
Джурасек
20
Ди Франко
31
Русин
25
Чуже
25
Чуже
31
Русин
Остались в запасе
Харьков
Днепр-1
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Валерий Кривенцов
44
Арсений Батагов
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
Остались в запасе
44
Арсений Батагов
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Харьков - Днепр-1
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
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