Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Харьков
Шахтер - Харьков: обзор матча 13 августа 2021
Шахтер
13.08.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Харьков
49'
Т. Степаненко
80'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Харьков
86'
Замена
Д. Кравченко
️️️️
Ю. Батюшин
85'
Желтая карточка
Ю. Батюшин
83'
Замена
А. Савин
️️️️
А. Ременюк
82'
Желтая карточка
М. Шершень
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
82'
82'
Замена
М. Задерака
️️️️
О. Голодюк
81'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
Е. Протасов
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
Пас отдал
Н. Матвиенко
80'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
69'
Замена
М. Антонио
️️️️
Майкон
53'
ГОЛ! 1:0!
Т. Степаненко
Пас отдал
С. Кривцов
49'
Замена
А. Патрик
️️️️
Исмаили
46'
Замена
Н. Матвиенко
️️️️
Г. Судаков
46'
Желтая карточка
С. Кривцов
33'
32'
Желтая карточка
А. Ременюк
Желтая карточка
Марлон
31'
16'
Желтая карточка
А. Западня
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
11
Юрий Батюшин
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Харьков
5
Amar Kvakic
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Трубин
31
Исмаили
27
Кривцов
6
Марлон
17
Додо
27
Степаненко
8
Майкон
10
Соломон
8
Судаков
11
Тете
2
Траоре
2-5-3
1
Сидоренко
23
Шершень
3
Ермаков
10
Протасов
28
Габелок
70
Фабиньо
11
Батюшин
14
Западня
11
Ременюк
3
Ткачук
32
Голодюк
31
Исмаили
10
Патрик
10
Патрик
31
Исмаили
8
Судаков
22
Матвиенко
22
Матвиенко
8
Судаков
8
Майкон
8
Антонио
8
Антонио
8
Майкон
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
11
Батюшин
27
Кравченко
27
Кравченко
11
Батюшин
11
Ременюк
77
Савин
77
Савин
11
Ременюк
32
Голодюк
20
Задерака
20
Задерака
32
Голодюк
10
Протасов
22
Дмитренко
22
Дмитренко
10
Протасов
Остались в запасе
Шахтер
Харьков
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
5
Amar Kvakic
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
5
Amar Kvakic
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Шахтер - Харьков
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Харьков
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+