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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Харьков
Ворскла - Харьков: обзор матча 20 августа 2021
Ворскла
20.08.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Харьков
41'
В. Чеснаков
55'
Е. Ткачук (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Харьков
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
N. Yakubu
90'
Замена
И. Песич
️️️️
И. Кане
90'
Замена
С. Яворский
️️️️
В. Бондаренко
90'
88'
Желтая карточка
А. Савин
84'
Замена
С. Ченбай
️️️️
А. Западня
83'
Желтая карточка
А. Ременюк
83'
Замена
Д. Кравченко
️️️️
А. Габелок
Желтая карточка
Р. Степанюк
82'
Желтая карточка
N. Yakubu
72'
Замена
В. Вакула
️️️️
А. Скляр
72'
70'
Замена
А. Савин
️️️️
Е. Протасов
66'
Желтая карточка
Фабиньо
64'
Замена
А. Ременюк
️️️️
В. Дмитренко
64'
Замена
М. Задерака
️️️️
Ю. Батюшин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Е. Ткачук
55'
47'
Пенальти не реализован!
Ю. Батюшин
ГОЛ! 1:0!
В. Чеснаков
Пас отдал
А. Скляр
41'
Желтая карточка
И. Пердута
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
38
Артем Челядин
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Ворскла
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Харьков
5
Amar Kvakic
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
3-2-3-2
31
Ризнык
5
Тамм
44
Пердута
14
Кане
25
4
Бондаренко
17
Чеснаков
6
Скляр
18
Тилль
7
Степанюк
38
Челядин
2-5-1-2
1
Сидоренко
23
Шершень
3
Ермаков
70
Фабиньо
8
Крыськив
10
Протасов
14
Западня
28
Габелок
11
Батюшин
22
Дмитренко
3
Ткачук
25
77
Кушниренко
77
Кушниренко
25
4
Бондаренко
13
Яворский
13
Яворский
4
Бондаренко
6
Скляр
99
Вакула
99
Вакула
6
Скляр
14
Кане
77
Песич
77
Песич
14
Кане
14
Западня
21
Ченбай
21
Ченбай
14
Западня
28
Габелок
27
Кравченко
27
Кравченко
28
Габелок
10
Протасов
77
Савин
77
Савин
10
Протасов
11
Батюшин
20
Задерака
20
Задерака
11
Батюшин
22
Дмитренко
11
Ременюк
11
Ременюк
22
Дмитренко
Остались в запасе
Ворскла
Харьков
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
5
Amar Kvakic
ЦЗ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Остались в запасе
5
Amar Kvakic
ЦЗ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Ворскла - Харьков
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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