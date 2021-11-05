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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Харьков
Александрия - Харьков: обзор матча 05 ноября 2021
Александрия
05.11.2021, пятница, 20:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Харьков
33'
И. Кирюханцев
73'
К. Дубра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Харьков
Желтая карточка
Ю. Копина
90'
+3
85'
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Габелок
84'
Замена
А. Савин
️️️️
Е. Протасов
Замена
В. Одарюк
️️️️
М. Третьяков
83'
77'
Замена
Д. Кравченко
️️️️
Д. Крыськив
ГОЛ! 2:0!
К. Дубра
73'
Замена
C. Spinelli
️️️️
Д. Устименко
72'
Замена
О. Кожушко
️️️️
И. Кирюханцев
72'
67'
Замена
Ю. Батюшин
️️️️
Фабиньо
Замена
А. Демченко
️️️️
С. Рыбалка
60'
58'
Желтая карточка
А. Ременюк
Желтая карточка
С. Рыбалка
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
И. Кирюханцев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
11
Андрей Ременюк
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
3-2-2-4
70
Кирюханцев
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Дубра
4
Бабогло
95
Мустафаев
75
Третьяков
8
Дрышлюк
31
Билык
9
Устименко
37
Рыбалка
2-5-1-2
16
Шелихов
4
Кверквелия
3
Ермаков
14
Западня
28
Габелок
70
Фабиньо
21
Ченбай
8
Крыськив
10
Протасов
33
Марлисон
11
Ременюк
37
Рыбалка
7
Демченко
7
Демченко
37
Рыбалка
9
Устименко
77
77
9
Устименко
75
Третьяков
8
Одарюк
8
Одарюк
75
Третьяков
70
Кирюханцев
7
Кожушко
7
Кожушко
70
Кирюханцев
70
Фабиньо
11
Батюшин
11
Батюшин
70
Фабиньо
8
Крыськив
27
Кравченко
27
Кравченко
8
Крыськив
10
Протасов
77
Савин
77
Савин
10
Протасов
28
Габелок
20
Задерака
20
Задерака
28
Габелок
Остались в запасе
Александрия
Харьков
25
Glib Bukhal
ЦЗ
70
Andrey Novikov
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
70
Andrey Novikov
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Александрия - Харьков
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
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