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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Харьков
Десна - Харьков: обзор матча 26 сентября 2021
Десна
26.09.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Харьков
12'
А. Тотовицкий
1'
Марлисон
49'
Д. Кравченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Харьков
Замена
И. Шевцов
️️️️
O. Kovtun
86'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Ф. Будковский
80'
73'
Замена
О. Голодюк
️️️️
Д. Кравченко
55'
Желтая карточка
А. Габелок
52'
Желтая карточка
Д. Кравченко
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кравченко
Пас отдал
Фабиньо
46'
Замена
А. Савин
️️️️
Ю. Батюшин
Замена
Д. Безбородько
️️️️
В. Волошин
41'
40'
Замена
А. Западня
️️️️
Е. Ткачук
Желтая карточка
В. Волошин
20'
19'
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ! 1:1!
А. Тотовицкий
Пас отдал
В. Волошин
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
Марлисон
Пас отдал
Ю. Батюшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
0
O. Kovtun
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
80
Roman Mysak
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Десна
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
2-5-1-3
0
50
Болбат
45
Калитвинцев
11
Картушов
15
Волошин
9
8
5
Тотовицкий
33
Селин
28
Будковский
80
1-5-1-3
1
Сидоренко
23
Шершень
21
Ченбай
28
Габелок
27
Кравченко
8
Крыськив
70
Фабиньо
11
Батюшин
11
Ременюк
33
Марлисон
3
Ткачук
15
Волошин
21
Безбородько
21
Безбородько
15
Волошин
28
Будковский
0
0
28
Будковский
0
90
Шевцов
90
Шевцов
0
11
Батюшин
77
Савин
77
Савин
11
Батюшин
3
Ткачук
14
Западня
14
Западня
3
Ткачук
27
Кравченко
32
Голодюк
32
Голодюк
27
Кравченко
Остались в запасе
Десна
Харьков
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Десна - Харьков
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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