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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Черноморец
Харьков - Черноморец: обзор матча 06 августа 2021
Харьков
06.08.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Черноморец
23'
Ю. Батюшин
64'
О. Голодюк
66'
В. Дубко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Харьков - Черноморец
Желтая карточка
М. Задерака
85'
Замена
М. Задерака
️️️️
О. Голодюк
81'
Замена
А. Ременюк
️️️️
Фабиньо
75'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
Ю. Батюшин
75'
74'
Замена
Д. Скорко
️️️️
И. Путря
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
В. Дубко
66'
ГОЛ! 2:0!
О. Голодюк
Пас отдал
Фабиньо
64'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Батюшин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
17
Денис Кузик
ЦЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
37
Валерий Дубко
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Харьков
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
11
Андрей Ременюк
ЦФ
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
Черноморец
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
21
Yaroslav Nadolskyi
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
2-5-1-2
1
Сидоренко
23
Шершень
29
Жичиков
28
Габелок
8
Крыськив
10
Протасов
14
Западня
70
Фабиньо
11
Батюшин
32
Голодюк
3
Ткачук
1-2-5
30
Варакута
17
Кузик
6
Кадири
91
Михайленко
37
Дубко
19
Ванат
77
Штогрин
22
Путря
6
Белошевский
32
Голодюк
20
Задерака
20
Задерака
32
Голодюк
70
Фабиньо
11
Ременюк
11
Ременюк
70
Фабиньо
11
Батюшин
22
Дмитренко
22
Дмитренко
11
Батюшин
22
Путря
22
Скорко
22
Скорко
22
Путря
Остались в запасе
Харьков
Черноморец
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
Главный тренер
Валерий Кривенцов
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
21
Yaroslav Nadolskyi
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
Остались в запасе
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
21
Yaroslav Nadolskyi
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Харьков - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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