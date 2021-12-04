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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Колос
Харьков - Колос: обзор матча 04 декабря 2021
Харьков
04.12.2021, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Харьков - Колос
Замена
А. Савин
️️️️
Е. Протасов
73'
64'
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Нуриев
63'
Желтая карточка
А. Павловец
59'
Замена
В. Лысенко
️️️️
N. Sitchinava
Желтая карточка
О. Голодюк
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
19
D. Carioca
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
70
Фабиньо
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Колос
91
Евгений Задоя
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
2-5-3
1
Сидоренко
3
Ермаков
23
Шершень
27
Кравченко
10
Протасов
28
Габелок
20
Задерака
21
Ченбай
11
Ременюк
3
Ткачук
19
4-3-1-2
23
Волынец
22
Павловец
5
Черноморец
35
Золотов
90
Петров
90
Богданов
14
Милько
97
Ильин
7
Нуриев
0
19
10
Протасов
77
Савин
77
Савин
10
Протасов
7
Нуриев
91
Задоя
91
Задоя
7
Нуриев
0
7
Лысенко
7
Лысенко
0
Остались в запасе
Харьков
Колос
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
70
Фабиньо
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
70
Фабиньо
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Харьков - Колос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
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