Адриан Чован - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Чован
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Чован
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -122'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)