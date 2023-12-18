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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Олимпиакос
Пансерраикос - Олимпиакос: обзор матча 18 декабря 2023
Пансерраикос
18.12.2023, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
65'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Олимпиакос
90'
Замена
О. Ричардс
️️️️
Г. Масурас
90'
Замена
С. Александропулос
️️️️
К. Фортунис
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
П. Делигианнидис
85'
84'
Желтая карточка
С. Хецце
81'
Замена
П. Бьель
️️️️
А. Эль-Кааби
Замена
М. Морейра
️️️️
И. Уедраого
79'
77'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
Замена
С. Мургос
️️️️
Ж. Машарипов
69'
67'
Желтая карточка
К. Фортунис
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Эль-Араби
61'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Д. Поденсе
Желтая карточка
П. Стайкос
55'
Замена
М. Томас
️️️️
К. Пилеас
46'
Замена
M. Sofianos
️️️️
A. Bajrovic
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
22
Исмаила Уедраого
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Пансерраикос
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
10
Матиас Томас
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чован
17
Пилеас
5
Авлонитис
31
Бергстрем
64
Делигианнидис
22
Уедраого
26
Стайкос
10
Машарипов
18
Хацистравос
8
Тимианис
10
3-1-2-2-2
1
Пасхалакис
23
Родиней
4
Бьянсон
3
Ортега
5
Ндой
32
Хецце
2
Камара
7
Фортунис
7
Масурас
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
17
Пилеас
10
Томас
10
Томас
17
Пилеас
22
Уедраого
6
Морейра
6
Морейра
22
Уедраого
64
Делигианнидис
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
64
Делигианнидис
10
Машарипов
11
Мургос
11
Мургос
10
Машарипов
10
21
21
10
7
Масурас
3
Ричардс
3
Ричардс
7
Масурас
7
Фортунис
14
Александропулос
14
Александропулос
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
16
Бьель
16
Бьель
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Поденсе
Остались в запасе
Пансерраикос
Олимпиакос
3
S. Petavrakis
ЦЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
3
S. Petavrakis
ЦЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Пансерраикос - Олимпиакос
1
3
Всего ударов по воротам
1
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
3
7
Офсайды
0
1
Количество передач
175
349
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Petros Tsagarakis, Greece
Стадион:
Серрес Муниципаль
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