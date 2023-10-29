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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Пансерраикос
Панатинаикос - Пансерраикос: обзор матча 29 октября 2023
Панатинаикос
29.10.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 9 тур
5 : 0
Завершен
Пансерраикос
1'
А. Шпорар
10'
П. Делигианнидис (АГ)
43'
А. Шпорар (П)
57'
А. Гнезда Черин
77'
Д. Мансини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Пансерраикос
Желтая карточка
Р. Перес
90'
+4
84'
Замена
A. Bajrovic
️️️️
П. Делигианнидис
ГОЛ! 5:0!
Д. Мансини
Пас отдал
С. Паласиос
77'
Замена
Зека
️️️️
Б. Шенкевельд
71'
64'
Замена
Ж. Машарипов
️️️️
З. Хацистравос
64'
Замена
К. Тимианис
️️️️
П. Стайкос
63'
Замена
A. Maskanakis
️️️️
М. Томас
Замена
Д. Мансини
️️️️
Б. Вербич
59'
ГОЛ! 4:0!
А. Гнезда Черин
Пас отдал
А. Шпорар
57'
Желтая карточка
Б. Вербич
51'
Замена
Т. Едвай
️️️️
В. Арао
46'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Ф. Младенович
46'
45'
Вторая желтая
И. Уедраого
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Шпорар
43'
42'
Желтая карточка
Э. Бергстрем
38'
Желтая карточка
З. Хацистравос
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Т. Вилена
26'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Делигианнидис
10'
7'
Желтая карточка
И. Уедраого
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Р. Перес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Матиас Томас
АП
18
Зисис Хацистравос
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Пансерраикос
37
Томаш Хайек
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
10
Жалолиддин Машарипов
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Лодыгин
37
Младенович
4
Шенкевельд
27
Коцирас
15
Арао
52
Вилена
21
Перес
7
Вербич
11
Бернард
34
Паласиос
99
Шпорар
3-3-1-1-2
1
Чован
64
Делигианнидис
5
Авлонитис
31
Бергстрем
17
Пилеас
22
Уедраого
6
Морейра
26
Стайкос
10
Томас
14
18
Хацистравос
15
Арао
4
Едвай
4
Едвай
15
Арао
37
Младенович
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
37
Младенович
52
Вилена
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
52
Вилена
4
Шенкевельд
6
Зека
6
Зека
4
Шенкевельд
7
Вербич
7
Мансини
7
Мансини
7
Вербич
10
Томас
17
17
10
Томас
18
Хацистравос
10
Машарипов
10
Машарипов
18
Хацистравос
26
Стайкос
8
Тимианис
8
Тимианис
26
Стайкос
64
Делигианнидис
10
10
64
Делигианнидис
Остались в запасе
Панатинаикос
Пансерраикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Филип Джуричич
АП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
11
Саввас Мургос
ПВ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Филип Джуричич
АП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Остались в запасе
11
Саввас Мургос
ПВ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Панатинаикос - Пансерраикос
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Главный судья:
Vasilios Fotias, Greece
Стадион:
Апостолос Николаидис
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