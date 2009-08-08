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    Никита Самохин - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Самохин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 25 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    31.10.2009 1' -87' Томь (мол) (Томск) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    23.10.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Раменское (Раменское )
    84'
    17.10.2009 1' -85' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    03.10.2009 1' -84' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    26.09.2009 1' -73' Ахмат (мол) (Грозный) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    12.09.2009 1' -81' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    28.08.2009 1' -64' Локомотив (мол) (Москва) 5:0 Академия Кубань (Краснодар)
    15.08.2009 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    08.08.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    50'
    01.08.2009 1' -64' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.07.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    18.07.2009 1' -85' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    11.07.2009 1' -86' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    13.06.2009 46' -90' Раменское (Раменское ) 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    29.05.2009 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    22.05.2009 1' -75' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    15.05.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    02.05.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    25.04.2009 72' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    18.04.2009 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    11.04.2009 1' -72' ЦСКА (мол) (Москва) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    04.04.2009 1' -87' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    84'
    21.03.2009 1' -67' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    13.03.2009 1' -67' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Химки (мол) (Химки)
    22'
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