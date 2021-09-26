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    Яннис Летар - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Яннис
    Фамилия Летар
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 августа 1998 (24 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 11 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2022 1' -13' ЛАСК (Линц) 0:2 Рид (Рид)
    4' 13'
    20.03.2022 80' -90' Хартберг (Хартберг) 0:0 ЛАСК (Линц)
    13.03.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 6:0 Тироль (Ваттенс)
    76'
    06.03.2022 84' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:0 ЛАСК (Линц)
    02.03.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:0 Зальцбург (Зальцбург)
    19.02.2022 59' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:3 ЛАСК (Линц)
    05.12.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:0 Рид (Рид)
    28.11.2021 76' -90' Хартберг (Хартберг) 2:1 ЛАСК (Линц)
    21.11.2021 65' -90' Штурм (Грац) 3:3 ЛАСК (Линц)
    26.09.2021 46' -90' ЛАСК (Линц) 3:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    15.08.2021 1' -33' ЛАСК (Линц) 1:3 Штурм (Грац)
    08.08.2021 46' -89' Тироль (Ваттенс) 1:1 ЛАСК (Линц)
    31.07.2021 90' -88' ЛАСК (Линц) 1:1 Рапид (Вена)
    24.07.2021 Был в запасе Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
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