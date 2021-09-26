Яннис Летар - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Летар
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Летар
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|11
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2022
|1' -13'
|ЛАСК (Линц)
|0:2
|Рид (Рид)
|4' 13'
|20.03.2022
|80' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|13.03.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|6:0
|Тироль (Ваттенс)
|76'
|06.03.2022
|84' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|02.03.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|19.02.2022
|59' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:3
|ЛАСК (Линц)
|05.12.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Рид (Рид)
|28.11.2021
|76' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|21.11.2021
|65' -90'
|Штурм (Грац)
|3:3
|ЛАСК (Линц)
|26.09.2021
|46' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|15.08.2021
|1' -33'
|ЛАСК (Линц)
|1:3
|Штурм (Грац)
|08.08.2021
|46' -89'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2021
|90' -88'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рапид (Вена)
|24.07.2021
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)