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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Штурм
ЛАСК - Штурм: обзор матча 15 августа 2021
ЛАСК
15.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Штурм
85'
П. Михорль
66'
К. Йебоа
83'
М. Саркария
90+5'
М. Саркария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Штурм
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
М. Саркария
89'
Замена
А. Прасс
️️️️
О. Китеишвили
ГОЛ! 1:2!
П. Михорль
85'
Замена
М. Поцман
️️️️
Ф. Флеккер
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Саркария
77'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
77'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
К. Йебоа
Желтая карточка
П. Михорль
76'
75'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Замена
К. Накамура
️️️️
Х. Балич
72'
Замена
М. Рагуц
️️️️
М. Карамоко
72'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Гргич
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
К. Йебоа
64'
Желтая карточка
О. Китеишвили
61'
Замена
И. Любич
️️️️
А. Кюн
61'
Замена
М. Саркария
️️️️
Я. Яншер
Желтая карточка
Л. Гргич
52'
Замена
Д. Марешич
️️️️
Я. Летар
33'
19'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
Желтая карточка
Ф. Визингер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
5
Грегори Вютрих
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
70
Юсуф Газибегович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
22
Александер Прасс
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
1-4-1-4
30
Шлагер
28
Визингер
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
8
Гргич
29
Флеккер
36
Гойгингер
18
Балич
9
Карамоко
14
Летар
1-4-5
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
44
Данте
25
Хирлендер
89
Яншер
8
Китеишвили
9
Йебоа
70
Газибегович
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
30
Кюн
14
Летар
15
Марешич
15
Марешич
14
Летар
18
Балич
11
Накамура
11
Накамура
18
Балич
8
Гргич
20
Хонг
20
Хонг
8
Гргич
29
Флеккер
19
Поцман
19
Поцман
29
Флеккер
9
Карамоко
9
Рагуц
9
Рагуц
9
Карамоко
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
30
Кюн
77
Любич
77
Любич
30
Кюн
8
Китеишвили
22
Прасс
22
Прасс
8
Китеишвили
89
Яншер
11
Саркария
11
Саркария
89
Яншер
9
Йебоа
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
9
Йебоа
Остались в запасе
ЛАСК
Штурм
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча ЛАСК - Штурм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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