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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - ЛАСК
Хартберг - ЛАСК: обзор матча 20 марта 2022
Хартберг
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
ЛАСК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - ЛАСК
Замена
J. Lemmerer
️️️️
С. Пейнтсил
85'
80'
Замена
Я. Летар
️️️️
Ф. Твардзик
Замена
Т. Роттер
️️️️
M. Steinwender
78'
73'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Ф. Флеккер
72'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Х. Хонг
Замена
М. Хорват
️️️️
Т. Кайнц
70'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Д. Тадич
70'
61'
Замена
Ф. Твардзик
️️️️
Р. Реннер
61'
Замена
Х. Балич
️️️️
К. Накамура
Желтая карточка
П. Фаркаш
40'
30'
Желтая карточка
Р. Реннер
10'
Желтая карточка
К. Накамура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
34
Ян Боллер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
13
Александер Шмидт
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
22
Marcel Schantl
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
9
Окан Айдын
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Филип Твардзик
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
3-2-1-3
1
Свете
4
15
23
Кайнц
6
Зоннляйтнер
29
Фаркаш
28
Хайль
5
Диарра
30
Пейнтсил
24
Тадич
2-3-3-2
30
Шлагер
28
Визингер
34
Боллер
36
Реннер
20
Хонг
34
Михорль
29
Флеккер
30
Хорват
11
Накамура
19
Поцман
13
Шмидт
15
31
Роттер
31
Роттер
15
23
Кайнц
11
Хорват
11
Хорват
23
Кайнц
24
Тадич
34
Шмербек
34
Шмербек
24
Тадич
30
Пейнтсил
19
19
30
Пейнтсил
Твардзик
14
Летар
14
Летар
Твардзик
20
Хонг
32
Йовичич
32
Йовичич
20
Хонг
36
Реннер
33
Твардзик
33
Твардзик
36
Реннер
29
Флеккер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
29
Флеккер
11
Накамура
18
Балич
18
Балич
11
Накамура
Остались в запасе
Хартберг
ЛАСК
1
Raphael Sallinger
ВР
22
Marcel Schantl
ЦП
9
Окан Айдын
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
22
Marcel Schantl
ЦП
9
Окан Айдын
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Хартберг - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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