Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Зальцбург
ЛАСК - Зальцбург: обзор матча 02 марта 2022
ЛАСК
02.03.2022, среда, 22:30
Австрия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Зальцбург
90'
+5
Желтая карточка
С. Тижани
90'
+2
Желтая карточка
Н. Капалдо
83'
Желтая карточка
М. Кьергор
Замена
А. Грубер
️️️️
Т. Гойгингер
83'
78'
Замена
С. Тижани
️️️️
К. Адейеми
Замена
А. Шмидт
️️️️
Х. Балич
75'
Вторая желтая
Р. Реннер
50'
46'
Замена
М. Кьергор
️️️️
А. Бернед
46'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
М. Дьямбу
Замена
П. Михорль
️️️️
Б. Йовичич
46'
Желтая карточка
Р. Реннер
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Флеккер
44'
23'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
У. Соле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
34
Ян Боллер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
2-2-1-2-3
30
Шлагер
28
Визингер
34
Боллер
32
Йовичич
8
Холланд
36
Реннер
30
Хорват
29
Флеккер
36
Гойгингер
18
Балич
19
Поцман
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
91
Пиатковски
28
Соле
27
Гиндо
6
Дьямбу
24
Бернед
24
Капалдо
11
Ааронсон
14
Адейеми
20
Адаму
32
Йовичич
34
Михорль
34
Михорль
32
Йовичич
36
Гойгингер
9
Грубер
9
Грубер
36
Гойгингер
18
Балич
13
Шмидт
13
Шмидт
18
Балич
28
Соле
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
28
Соле
14
Адейеми
14
Тижани
14
Тижани
14
Адейеми
6
Дьямбу
13
Зайвальд
13
Зайвальд
6
Дьямбу
24
Бернед
14
Кьергор
14
Кьергор
24
Бернед
Остались в запасе
ЛАСК
Зальцбург
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Зальцбург
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
ЛАСК
Зальцбург
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
09:38
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+