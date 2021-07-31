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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рапид
ЛАСК - Рапид: обзор матча 31 июля 2021
ЛАСК
31.07.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
79'
А. Шмидт
8'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Рапид
Замена
Я. Летар
️️️️
Ф. Визингер
90'
+3
Желтая карточка
Д. Марешич
86'
81'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
ГОЛ! 1:1!
А. Шмидт
Пас отдал
Ф. Флеккер
79'
66'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
65'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
65'
Замена
М. Груль
️️️️
Т. Фонтас
Замена
М. Карамоко
️️️️
Х. Балич
62'
56'
Желтая карточка
Т. Фонтас
44'
Желтая карточка
Т. Шик
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Пас отдал
Э. Кара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
6
Кевин Виммер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
19
Matías Succar
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
0
E. Wild
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
2-4-1-3
30
Шлагер
28
Визингер
15
Марешич
36
Реннер
34
Михорль
5
Филипович
8
Гргич
29
Флеккер
36
Гойгингер
13
Шмидт
18
Балич
3-5-2
30
Штребингер
30
Стойкович
12
Граймль
31
Ульманн
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
5
Шустер
11
Фонтас
13
Шик
6
Виммер
9
Кара
18
Балич
9
Карамоко
9
Карамоко
18
Балич
28
Визингер
14
Летар
14
Летар
28
Визингер
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
11
Фонтас
18
Груль
18
Груль
11
Фонтас
Остались в запасе
ЛАСК
Рапид
36
Томас Гебауэр
ВР
19
Matías Succar
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
0
E. Wild
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
19
Matías Succar
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
0
E. Wild
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ЛАСК - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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