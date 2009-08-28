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    Илья Киселев - статистика

    Имя Илья
    Отчество Андреевич
    Фамилия Киселев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 февраля 1990 (33 года)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 18 -5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 1' -46' Химки (мол) (Химки) 1:6 Локомотив (мол) (Москва)
    20.11.2009 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    07.11.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    31.10.2009 90' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    23.10.2009 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Раменское (Раменское )
    17.10.2009 57' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    03.10.2009 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    26.09.2009 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    12.09.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    28.08.2009 63' -90' Локомотив (мол) (Москва) 5:0 Академия Кубань (Краснодар)
    22.08.2009 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Локомотив (мол) (Москва)
    15.08.2009 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    08.08.2009 71' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    01.08.2009 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.07.2009 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    18.07.2009 1' -46' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    11.07.2009 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    13.06.2009 Был в запасе Раменское (Раменское ) 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    29.05.2009 73' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    90'
    22.05.2009 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    15.05.2009 89' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    02.05.2009 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    11.04.2009 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    04.04.2009 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    21.03.2009 89' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
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