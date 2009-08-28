|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|18
|-5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|1' -46'
|Химки (мол) (Химки)
|1:6
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.11.2009
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.11.2009
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|31.10.2009
|90' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|23.10.2009
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|17.10.2009
|57' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.10.2009
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|26.09.2009
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.09.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|28.08.2009
|63' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|5:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.08.2009
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|08.08.2009
|71' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.08.2009
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.07.2009
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|18.07.2009
|1' -46'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|11.07.2009
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|13.06.2009
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|29.05.2009
|73' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|90'
|22.05.2009
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.05.2009
|89' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|02.05.2009
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.04.2009
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|04.04.2009
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21.03.2009
|89' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)