Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Расмус Хойлунд
Новости
€ 60 млн
Расмус Хойлунд - новости
Наполи
4 февраля 2003 (23)
#9 | Нападающий
185 см
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Наполи» потратил 50 миллионов на нападающего «Манчестер Юнайтед»
3 июня
Серия А. «Наполи» победил «Ювентус» и вышел в лидеры, Хойлунд сделал дубль
2025.12.08 00:37
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2025.10.02 23:09
1
Фото
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2025.10.02 13:30
Хойлунд разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»
2025.09.02 18:51
6
«Наполи» объявил о переходе форварда «Манчестер Юнайтед»
2025.09.01 20:47
2
«Милан» обсудил с «Манчестер Юнайтед» аренду нападающего
2025.08.09 13:49
«Манчестер Юнайтед» предложит «Наполи» обмен форвардами
2025.05.29 22:19
1
«Ювентус» заинтересовался нападающим «МЮ»
2025.05.04 15:07
1
«Ювентус» ведет переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед»
2025.04.10 18:40
1
Роналду прокомментировал празднование Хойлунда в стиле Криштиану
2025.03.22 23:16
2
Фото
Автор единственного гола в ворота сборной Португалии отпраздновал в стиле Роналду
2025.03.21 14:48
Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ
2025.03.19 01:11
3
«МЮ» хочет обменять своего игрока на Осимхена
2025.02.28 12:21
1
Фердинанд определил четырех игроков «МЮ», не подходящих для системы Аморима
2025.02.27 19:55
3
В «Манчестер Юнайтед» стали разочаровываться в Хойлунде
2025.02.25 10:16
5
«Милан» отказался от Рэшфорда и рассмотрит несколько кандидатов на замену
2025.01.20 17:25
Лига Европы. «МЮ» одержал волевую победу над «Викторией» благодаря дублю Хойлунда (2:1), Чалов помог ПАОКу разгромить «Ференцварош» (5:0)
2024.12.12 22:39
Новичок «МЮ» Йоро выбыл на три месяца
2024.08.01 12:10
1
Роналду показал худшую реализацию по xG на Евро-2024
2024.07.16 14:09
3
Опубликован список самых быстрых игроков Евро-2024
2024.07.09 15:01
3
В «Манчестер Юнайтед» определили трех неприкосновенных футболистов
2024.04.29 20:29
2
Форвард «Манчестер Юнайтед» Хойлунд конфликтовал с двумя одноклубниками
2024.04.23 19:30
2
Восемь игроков «Манчестер Юнайтед» пропустят дерби с «Манчестер Сити»
2024.03.01 22:44
4
Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выбыл из-за травмы
2024.02.23 17:17
АПЛ. Дубль Хойлунда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лутоном»
2024.02.18 21:25
6
Хойлунд из «Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ
2024.02.18 19:55
Форвард «МЮ» Хойлунд назвал своего кумира
2024.02.06 23:23
Хойлунд в день своего 21-летия побил клубный рекорд «Манчестер Юнайтед»
2024.02.04 17:43
2
Фото
Символическая сборная из самых дорогих молодых игроков в мире
2024.01.06 14:42
1
2
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
4
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
6
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
35
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
8
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
26
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+