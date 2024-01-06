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    • Символическая сборная из самых дорогих молодых игроков в мире

    Символическая сборная из самых дорогих молодых игроков в мире

    Портал Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов в возрасте до 21 года с самой высокой рыночной стоимостью.

    Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», 15 млн евро);

    Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн), Леви Колуилл («Челси», 55 млн), Антониу СилвСилва («Бенфика», 45 млн);

    Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн), Гави («Барселона», 90 млн), Флориан Вирц («Байер», 100 млн), Джуд Беллингем («Реал», 180 млн), Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн);

    Нападающие: Эван Фергюсон («Брайтон», 65 млн), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», 65 млн).

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: Transfermarkt

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    06.01.2024 14:42
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