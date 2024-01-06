Символическая сборная из самых дорогих молодых игроков в мире

Портал Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов в возрасте до 21 года с самой высокой рыночной стоимостью.

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», 15 млн евро);

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн), Леви Колуилл («Челси», 55 млн), Антониу СилвСилва («Бенфика», 45 млн);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн), Гави («Барселона», 90 млн), Флориан Вирц («Байер», 100 млн), Джуд Беллингем («Реал», 180 млн), Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн);

Нападающие: Эван Фергюсон («Брайтон», 65 млн), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», 65 млн).

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