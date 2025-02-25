В «Манчестер Юнайтед» стали разочаровываться в Хойлунде

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» теряет терпение из-за продолжающейся безголевой серии нападающего Расмуса Хойлунда.

Сообщается, что один из тренеров команды резко высказывался об игре датчанина после гостевого матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:1). При этом сотрудники штаба подбадривают Расмуса во время тренировок.