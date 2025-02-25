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В «Манчестер Юнайтед» стали разочаровываться в Хойлунде

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» теряет терпение из-за продолжающейся безголевой серии нападающего Расмуса Хойлунда.

Сообщается, что один из тренеров команды резко высказывался об игре датчанина после гостевого матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:1). При этом сотрудники штаба подбадривают Расмуса во время тренировок.

  • Форвард не забивает 16 матчей подряд – последний раз датчанин отличился 12 декабря, сделав дубль в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (2:1).
  • В сезоне-2024/25 22-летний Хойлунд провел 33 игры, забил 7 голов, отдал 1 передачу.

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Источник: Manchester Evening News

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Комментарии (2)
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MANCHESTER_RED_MAN
1740469102
Хойлунд гарначо на выход
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DeStar
1740471585
ничего себе, спустя 16 матчей без голов только начали разочаровываться?)
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