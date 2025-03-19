Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в АПЛ.
Десятка самых подешевевших футболистов выглядит так:
- Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 50 млн евро (-15);
- Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити») – 45 млн евро (-15);
- Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») – 45 млн евро (-15);
- Фил Фоден («Манчестер Сити») – 130 млн евро (-10);
- Мартин Эдегор («Арсенал») – 100 млн евро (-10);
- Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 55 млн евро (-10);
- Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») – 50 млн евро (-10);
- Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 35 млн евро (-10);
- Микель Мерино («Арсенал») – 35 млн евро (-10);
- Деклан Райс («Арсенал») – 110 млн евро (-10).
Источник: Transfermarkt