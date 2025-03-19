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Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ

Сегодня, 01:11

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в АПЛ.

Десятка самых подешевевших футболистов выглядит так:

  1. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 50 млн евро (-15);
  2. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити») – 45 млн евро (-15);
  3. Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») – 45 млн евро (-15);
  4. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 130 млн евро (-10);
  5. Мартин Эдегор («Арсенал») – 100 млн евро (-10);
  6. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 55 млн евро (-10);
  7. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») – 50 млн евро (-10);
  8. Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 35 млн евро (-10);
  9. Микель Мерино («Арсенал») – 35 млн евро (-10);
  10. Деклан Райс («Арсенал») – 110 млн евро (-10).

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Источник: Transfermarkt
Англия. Премьер-лига Рейтинг Тоттенхэм Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ливерпуль Грилиш Джек Мэддисон Джеймс Силва Бернарду Эдегор Мартин Мерино Микель Райс Деклан Фоден Фил Ромеро Кристиан Нуньес Дарвин Хойлунд Расмус
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