Расмус Хойлунд - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Хойлунд
|Команда
|Аталанта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Хойлунд
|Команда
|Аталанта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Аталанта
|0:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|2:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аталанта
|1:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 23 тур
|87'
|11.02.2023
|1' - 89'
|Лацио
|0:2
|Аталанта
|Италия. Серия А, 22 тур
|65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|13.08.2022
|1' -86'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|15' 79'
|06.08.2022
|46' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.07.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|23' 51'
|23.07.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)
|44'