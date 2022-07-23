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    Расмус Хойлунд - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Расмус
    Фамилия Хойлунд
    Команда Аталанта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Аталанта 0:0 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 1' - 90' Милан 2:0 Аталанта Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Аталанта 1:2 Лечче Италия. Серия А, 23 тур
    87'
    11.02.2023 1' - 89' Лацио 0:2 Аталанта Италия. Серия А, 22 тур
    65'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 5 3 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2022 1' -90' Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    13.08.2022 1' -86' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    15' 79'
    06.08.2022 46' -90' Рид (Рид) 1:1 Штурм (Грац)
    30.07.2022 1' -90' Штурм (Грац) 2:1 Зальцбург (Зальцбург)
    23' 51'
    23.07.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Штурм (Грац)
    44'
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