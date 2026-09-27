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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Расмус Хойлунд
Статистика
€ 60 млн
Расмус Хойлунд - статистика
Наполи
4 февраля 2003 (23)
#9 | Нападающий
185 см
Дания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
1' - 87'
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
1' - 82'
60'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
1' - 58'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 75'
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
1' - 76'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 72'
53'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Чемпионат Европы 2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Австрия. Бундеслига 2022/2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
1' - 58'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 75'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 72'
53'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
1' - 80'
30'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
1' - 78'
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