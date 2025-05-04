«Ювентус» заинтересовался нападающим «МЮ»

Представители «Ювентуса» контактировали с нападающим «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда по поводу возможного летнего трансфера. Английский клуб купил датчанина в августе 2023 года у «Аталанты» за 64+8 миллиона фунтов, но футболист так и не обрел стабильность в своей игре.

Ранее «бьянконери» интересовались другим форвардом «МЮ» Джошуа Зиркзее. Туринцы собирались взять игрока в аренду с правом последующего выкупа. Однако сейчас планы клуба изменились, поскольку нидерландец получил травму в середине апреля и выбыл до конца сезона. Кроме того, Зиркзее хочет оставить в команде главный тренер «МЮ» Рубен Аморим.