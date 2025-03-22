Роналду прокомментировал празднование Хойлунда в стиле Криштиану

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил поступок форварда Дании Расмуса Хойлунда.
- В 1-м матче 1/4 финала Лиги наций против Португалии (1:0) Хойлунд забил и отпраздновал в стиле Криштиану.
- Ответный матч – завтра, 23 марта.
- Хойлунд выступает за «МЮ», где раньше играл Роналду.
«То, что Хойлунд отпраздновал, как я, – это не проблема. Я знаю, что это не из-за неуважения ко мне.
Я понимаю, что не только он, но и во всех видах спорта есть люди, которые празднуют так же, как я. Надеюсь, что завтра он будет тем, кто увидит, как я праздную!» – сказал Роналду перед ответной встречей с датчанами.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо