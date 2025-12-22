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Ахмат
Кирилл Щетинин
Новости
€ 2,80 млн
Кирилл Щетинин - новости
Ахмат
17 января 2002 (24), Курск
#10 | Полузащитник
178 см
Россия
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Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
25 июня
5
«Ахмат» выкупит полузащитника «Ростова» за 200 миллионов рублей
24 июня
4
«Ахмат» собрался купить хавбека «Ростова», игравшего за сборную России
22 июня
«Локомотив» рассмотрит трансфер полузащитника «Ростова»
12 мая
2
Игрок «Ростова» прокомментировал информацию о бедственном положении клуба
25 апреля
1
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15 апреля
«Локомотив» рассмотрит покупку хавбека «Ростова»
14 апреля
3
Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ
26 февраля
«Локомотив» интересуется тремя футболистами из РПЛ
11 февраля
«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»
6 февраля
1
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
2025.12.22 23:36
10
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
2025.12.11 10:50
Названы имена еще двоих футболистов, которых хочет подписать «Локомотив»
2025.12.03 19:26
Галактионов попросил «Локомотив» усилиться игроком «Ростова»
2025.11.18 13:58
5
Фото
Символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.11.11 15:43
3
Символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.10.07 09:54
3
«Локомотив» рассматривает четырех полузащитников вместо Веры
2025.06.27 23:23
2
ЦСКА заинтересован в четырех игроках «Ростова»
2025.06.06 13:44
8
«Краснодар» определился с заменой для Сперцяна
2025.05.28 23:23
6
«Локомотив» и «Динамо» поборются за полузащитника «Ростова»
2025.05.27 19:34
1
«Ростов» может распродать игроков ведущим клубам РПЛ
2025.05.16 11:32
29
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.29 16:16
2
Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored – 5 игроков из одной команды
2025.04.28 11:15
3
Топ-10 футболистов РПЛ до 23 лет, готовых к лучшим лигам Европы
2025.01.17 22:34
6
Щетинин рассказал, готовил ли Карпин игроков «Ростова» персонально к Дзюбе
2024.10.04 23:40
Полузащитник «Ростова» назвал условия для победы над «Спартаком»
2024.10.04 08:26
Щетинин ответил, считает ли он себя звездой «Ростова»
2024.07.19 22:19
1
Два московских клуба заинтересовались хавбеком «Ростова»
2024.06.23 22:24
4
Фото
Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.05.13 17:46
4
1
2
Главные новости
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
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Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
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Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
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Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
6
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
23
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
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