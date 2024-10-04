Щетинин рассказал, готовил ли Карпин игроков «Ростова» персонально к Дзюбе

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о подготовке к матчу 10-го тура РПЛ против «Акрона» (0:2).

У тольяттинцев забил Артем Дзюба.

– Матчи «Ростова» против команд Дзюбы подаются в СМИ через его давний конфликт с Валерием Карпиным. В раздевалке Валерий Георгиевич как-то акцентирует на этом внимание, предупреждает команду повнимательнее следить за Артемом, зная, какой у него будет настрой на такие игры?

– Георгич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, – такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял.

– Вы соперников хоть изучаете при подготовке к матчам?

– Конечно, изучаем.

– Но не по персоналиям?

– Да, смотрим на их командные взаимодействия. Ну а что, у них разве есть Месси, который может пятерых обыграть? Тот же Дзюба – хороший игрок, но при этом вам скажу, что мы от себя отталкиваемся, а не от кого-то.

– В нынешнем чемпионате России вообще нет ни одного футболиста, которому нужно уделять особое внимание?

– Нет-нет. В плане того, что говорит Георгич, что с кем-то нужно играть особенно плотно. Понятно, он при разборе выделяет сильные стороны соперников, но не заостряет внимания на отдельном игроке.