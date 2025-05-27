«Локомотив» и «Динамо» поборются за полузащитника «Ростова»

Атакующий хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин находится в списках потенциальных трансферных покупок «Локомотива» и «Динамо». Сумма сделки по игроку может составить 3-4 миллиона евро.

«Бело-голубые рассчитывают усилить атакующий потенциал команды под приход Карпина, который высоко котирует Кирилла. Красно-зеленым он тоже очень нравится», – сообщил журналист Иван Карпов.

«Локомотив» нацелен вернуть своего воспитанника домой, но только в случае продажи Наира Тикнизяна или Александра Сильянова – по обоим футболистам еще ничего не решено. При прочих равных шансы «Динамо» в борьбе за Щетинина выглядят предпочтительней.