Щетинин ответил, считает ли он себя звездой «Ростова»

Российский хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин заявил, что не считает себя звездой команды.

«Считаю ли я себя звездой «Ростова»? Нет. Ни звездой «Ростова», ни звездой в целом. Что нужно сделать, чтобы стать звездой Ростова? Дебютировать в сборной России и каждый матч показывать результативность: забивать, отдавать голевые пасы», – пояснил Щетинин.