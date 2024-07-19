Щетинин ответил, считает ли он себя звездой «Ростова»

Российский хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин заявил, что не считает себя звездой команды.
«Считаю ли я себя звездой «Ростова»? Нет. Ни звездой «Ростова», ни звездой в целом. Что нужно сделать, чтобы стать звездой Ростова? Дебютировать в сборной России и каждый матч показывать результативность: забивать, отдавать голевые пасы», – пояснил Щетинин.
- 22-летний россиянин Кирилл Щетинин, играющий на позиции атакующего полузащитника, защищает цвета «Ростова» с 2021 года. Он перебрался в Ростов-на-Дону из петербургского «Зенита».
- В майке донского коллектива футболист провел 85 поединков. В них Кирилл сумел записать в актив 8 голов и 11 голевых пасов.
- В 1-м туре нового сезона РПЛ команда Валерия Карпина на свой домашней арене примет столичный ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»