Кирилл Щетинин - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Щетинин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Курск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 2002 (21 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Щетинин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Курск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|46' - 90'
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 31'
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|1' - 90'
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 79'
|Ростов
|0:4
|Краснодар
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|1' - 72'
|Сочи
|3:0
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -79'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|06.02.2023
|1' -72'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.02.2023
|1' -46'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)