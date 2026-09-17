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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Кирилл Щетинин
Статистика
€ 2,80 млн
Кирилл Щетинин - статистика
Ахмат
17 января 2002 (24), Курск
#10 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
46' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
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П
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Ахмат
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
1' - 45'
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 1
05.08.2026
Ахмат
1' - 46'
11'
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