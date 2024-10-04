Полузащитник «Ростова» навал условия для победы над «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин перед матчем 11-го тура РПЛ со «Спартаком» оценил уровень соперника.

«Спартак» – хорошая команда, которая старается в футбол играть и хорошо в него играет. Хорошо усилились они летом, пришел неплохой игрок Барко, Маркиньос из «Ференцвароша» тоже нравится. В общем, сильная команда у них.

И матч с ними очень интересный будет. Нам одного очка за ничью будет мало – надо три набирать в любом случае.

Для этого надо играть в свою игру, выполнять тренерские установки и самим правильно действовать, в первую очередь в плане реализации моментов. Потому что пока реализация что-то не получается у нас.

Если исправим это и будем в свой футбол играть, то, думаю, все получится у нас, в том числе и в матче со «Спартаком», – сказал Щетинин.