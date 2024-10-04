Полузащитник «Ростова» навал условия для победы над «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин перед матчем 11-го тура РПЛ со «Спартаком» оценил уровень соперника.
«Спартак» – хорошая команда, которая старается в футбол играть и хорошо в него играет. Хорошо усилились они летом, пришел неплохой игрок Барко, Маркиньос из «Ференцвароша» тоже нравится. В общем, сильная команда у них.
И матч с ними очень интересный будет. Нам одного очка за ничью будет мало – надо три набирать в любом случае.
Для этого надо играть в свою игру, выполнять тренерские установки и самим правильно действовать, в первую очередь в плане реализации моментов. Потому что пока реализация что-то не получается у нас.
Если исправим это и будем в свой футбол играть, то, думаю, все получится у нас, в том числе и в матче со «Спартаком», – сказал Щетинин.
- Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 5 октября и начнется в 19:00 мск.
- Красно-белые набрали 16 очков после 10 туров и занимают 6-е место в РПЛ. У «Ростова» 12 баллов и 8-я позиция.