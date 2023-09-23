Александер Букса - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Букса
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2003 (21 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Букса
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2003 (21 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|15
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|10.12.2023
|89' -90'
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|05.12.2023
|64' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:2
|Рапид (Вена)
|25.11.2023
|71' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|04.11.2023
|62' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|22.10.2023
|46' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:2
|Аустрия (Вена)
|07.10.2023
|83' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|3:0
|Тироль (Ваттенс)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|23.09.2023
|80' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|17.09.2023
|73' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|02.09.2023
|1' -76'
|Тироль (Ваттенс)
|2:4
|Блау-Вайс (Линц)
|27.08.2023
|1' -86'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|19.08.2023
|1' -82'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|16'
|13.08.2023
|1' -75'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|06.08.2023
|1' -62'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Тироль (Ваттенс)
|29.07.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Аустрия К (Клагенфурт)