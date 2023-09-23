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    Александер Букса - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Александер
    Фамилия Букса
    Команда Тироль
    Состав Основной
    Родной город Краков
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 2003 (21 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Тироль 0:1 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тироль 15 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:1 Аустрия Л (Лустенау)
    10.12.2023 89' -90' Блау-Вайс (Линц) 1:1 Тироль (Ваттенс)
    05.12.2023 64' -90' Тироль (Ваттенс) 1:2 Рапид (Вена)
    25.11.2023 71' -90' ЛАСК (Линц) 1:0 Тироль (Ваттенс)
    04.11.2023 62' -90' Тироль (Ваттенс) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    28.10.2023 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Тироль (Ваттенс)
    22.10.2023 46' -90' Тироль (Ваттенс) 0:2 Аустрия (Вена)
    07.10.2023 83' -90' Хартберг (Хартберг) 3:0 Тироль (Ваттенс)
    01.10.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 1:0 Тироль (Ваттенс)
    23.09.2023 80' -90' Тироль (Ваттенс) 2:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    17.09.2023 73' -90' Аустрия Л (Лустенау) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    02.09.2023 1' -76' Тироль (Ваттенс) 2:4 Блау-Вайс (Линц)
    27.08.2023 1' -86' Рапид (Вена) 1:1 Тироль (Ваттенс)
    19.08.2023 1' -82' Тироль (Ваттенс) 1:1 ЛАСК (Линц)
    16'
    13.08.2023 1' -75' Альтах (Альтах) 1:0 Тироль (Ваттенс)
    06.08.2023 1' -62' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Тироль (Ваттенс)
    29.07.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Аустрия К (Клагенфурт)
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