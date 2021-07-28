Франк Кастаньеда - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Кастаньеда
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Кастаньеда
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|12
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2021
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|24.11.2021
|1' -59'
|Шериф (Тирасполь)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|03.11.2021
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:3
|Интер (Милан)
|19.10.2021
|1' -46'
|Интер (Милан)
|3:1
|Шериф (Тирасполь)
|28.09.2021
|1' -78'
|Реал (Мадрид)
|1:2
|Шериф (Тирасполь)
|15.09.2021
|1' -85'
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Шахтер (Донецк)
|25.08.2021
|1' -58'
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)
|10.08.2021
|1' -89'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Црвена Звезда (Белград)
|45' 30'
|03.08.2021
|1' -75'
|Црвена Звезда (Белград)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|33' 65'
|28.07.2021
|1' -82'
|Шериф (Тирасполь)
|3:1
|Алашкерт (Мартуни)
|15' 67'
|20.07.2021
|1' -88'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:1
|Шериф (Тирасполь)
|13.07.2021
|1' -72'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Теута (Дуррес)
|07.07.2021
|1' -90'
|Теута (Дуррес)
|0:4
|Шериф (Тирасполь)
|89'