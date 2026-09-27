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Колумбия. Примера А
Команды
Льянерос
Франк Кастаньеда
Статистика
€ 550 тыс
Франк Кастаньеда - статистика
Льянерос
17 июля 1994 (32)
#32 | Нападающий
172 см
Колумбия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Кукута Депортиво
2 : 1
27.09.2026
Льянерос
1' - 72'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Интернасьонал де Богота
3 : 2
13.09.2026
Льянерос
67' - 90'
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Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шериф
12
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Шахтер
1 : 1
07.12.2021
Шериф
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Шериф
0 : 3
24.11.2021
Реал
1' - 59'
Лига чемпионов, 4 тур
Шериф
1 : 3
03.11.2021
Интер
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Интер
3 : 1
19.10.2021
Шериф
1' - 46'
Лига чемпионов, 2 тур
Реал
1 : 2
28.09.2021
Шериф
1' - 78'
Лига чемпионов, 1 тур
Шериф
2 : 0
15.09.2021
Шахтер
1' - 85'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
0 : 0
25.08.2021
Шериф
1' - 58'
Лига чемпионов, 3 раунд
Шериф
1 : 0
10.08.2021
Црвена Звезда
1' - 90'
45'
30'
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
03.08.2021
Шериф
1' - 75'
33'
65'
Лига чемпионов, 2 раунд
Шериф
3 : 1
28.07.2021
Алашкерт
1' - 82'
15'
67'
Лига чемпионов, 2 раунд
Алашкерт
0 : 1
20.07.2021
Шериф
1' - 88'
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
1' - 72'
Лига чемпионов, 1 раунд
Теута
0 : 4
07.07.2021
Шериф
1' - 90'
89'
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