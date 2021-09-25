Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Dmytro Makhniev - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Dmytro Makhniev
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 1:1 Рух (Львов)
    04.12.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 0:3 Динамо (Киев)
    28.11.2021 Был в запасе Колос (Ковалевка) 1:0 Верес (Ривне)
    22.11.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    07.11.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 3:0 Верес (Ривне)
    30.10.2021 Был в запасе Ингулец (Петрово) 0:0 Верес (Ривне)
    23.10.2021 88' -90' Верес (Ривне) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    18.10.2021 88' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Верес (Ривне)
    03.10.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 0:0 Александрия (Александрия)
    25.09.2021 Был в запасе Шахтер (Донецк) 4:1 Верес (Ривне)
    18.09.2021 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 1:0 Верес (Ривне)
    13.09.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 1:0 Львов (Львов)
    29.08.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 0:4 Верес (Ривне)
    21.08.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 1:0 Минай (Минай)
    14.08.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 1:1 Ворскла (Полтава)
    • Читайте нас: 
    11