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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Верес
Днепр-1 - Верес: обзор матча 18 сентября 2021
Днепр-1
18.09.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Верес
78'
М. Чуже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Верес
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
Н. Джурасек
90'
+1
89'
Желтая карточка
T.
83'
Замена
С. Петько
️️️️
В. Кучеров
81'
Замена
М. Шестаков
️️️️
С. Панасенко
Желтая карточка
В. Адамюк
80'
80'
Замена
M. Polyulyakh
️️️️
Д. Кльоц
80'
Замена
T.
️️️️
Е. Пасич
ГОЛ! 1:0!
М. Чуже
Пас отдал
Н. Джурасек
78'
75'
Красная карточка
М. Сергийчук
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Н. Кравченко
68'
Замена
М. Чуже
️️️️
А. Назаренко
65'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Пихаленок
63'
Желтая карточка
Н. Джурасек
61'
Желтая карточка
А. Довбик
43'
Желтая карточка
А. Сваток
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
29
Валерий Кучеров
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Днепр-1
20
Нельсон Монте
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
99
Билл
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
3-3-4
77
Кожокару
3
Адамюк
5
Сваток
4
Кравченко
77
Игнатенко
8
Пихаленок
7
Назаренко
44
Дубинчак
9
Довбик
11
Гуцуляк
30
Джурасек
4-5-1
47
Когут
3
Мирошник
23
Немчанинов
3
33
Гончаренко
8
Кльоц
21
Панасенко
11
Пасич
42
Пасич
29
Кучеров
7
Сергийчук
4
Кравченко
7
Лучкевич
7
Лучкевич
4
Кравченко
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
7
Назаренко
25
Чуже
25
Чуже
7
Назаренко
30
Джурасек
20
Ди Франко
20
Ди Франко
30
Джурасек
29
Кучеров
32
Петько
32
Петько
29
Кучеров
8
Кльоц
77
77
8
Кльоц
42
Пасич
10
10
42
Пасич
21
Панасенко
9
Шестаков
9
Шестаков
21
Панасенко
Остались в запасе
Днепр-1
Верес
20
Нельсон Монте
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
99
Билл
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
20
Нельсон Монте
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
99
Билл
ЦФ
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Днепр-1 - Верес
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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