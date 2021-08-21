Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Минай
Верес - Минай: обзор матча 21 августа 2021
Верес
21.08.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Минай
60'
R. Hehedosh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Минай
Замена
T.
️️️️
Г. Пасич
86'
Желтая карточка
В. Кучеров
83'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
M. Polyulyakh
78'
Замена
С. Панасенко
️️️️
М. Сергийчук
77'
74'
Желтая карточка
Э. Гулиев
68'
Замена
И. Гончар
️️️️
Д. Кныш
Замена
М. Гечев
️️️️
R. Hehedosh
67'
ГОЛ! 1:0!
R. Hehedosh
60'
57'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
М. Сергийчук
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Минай
25
Данил Кучер
ВР
99
Алексей Хахлев
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
10
Timofeenko
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Михаил Гечев
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
11
Рустам Ахмадзада
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
4-4-2
47
Когут
33
Гончаренко
23
Немчанинов
3
3
Мирошник
29
Кучеров
42
Пасич
77
11
Пасич
7
Сергийчук
88
5
25
Кучер
23
Гулиев
30
11
Селезнев
16
4
Матич
11
Пасич
10
10
11
Пасич
7
Сергийчук
21
Панасенко
21
Панасенко
7
Сергийчук
77
8
Кльоц
8
Кльоц
77
88
7
Гечев
7
Гечев
88
11
Селезнев
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
11
Селезнев
14
Кныш
33
Гончар
33
Гончар
14
Кныш
Остались в запасе
Верес
Минай
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Билоног
ПВ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Билоног
ПВ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Верес - Минай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Верес
Минай
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:43
«Ворскла» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 10:53
«Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:46
«Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:58
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
2024.04.22 09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+