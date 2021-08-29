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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Верес
Десна - Верес: обзор матча 29 августа 2021
Десна
29.08.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 4
Завершен
Верес
4'
Д. Немчанинов
25'
М. Сергийчук
35'
Г. Пасич
45+1'
Д. Кльоц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Верес
Желтая карточка
T. Zaviysky
90'
+1
Желтая карточка
Е. Селин
83'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
А. Тотовицкий
82'
82'
Замена
T.
️️️️
С. Панасенко
82'
Замена
М. Гечев
️️️️
М. Сергийчук
79'
Замена
С. Петько
️️️️
В. Кучеров
Замена
И. Шевцов
️️️️
Ф. Будковский
74'
Замена
В. Волошин
️️️️
В. Калитвинцев
74'
69'
Желтая карточка
В. Кучеров
68'
Замена
M. Polyulyakh
️️️️
Д. Кльоц
Замена
Д. Безбородько
️️️️
O. Safronov
46'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
С. Болбат
46'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Д. Кльоц
Желтая карточка
O. Safronov
39'
35'
ГОЛ! 0:3!
Г. Пасич
Пас отдал
М. Сергийчук
27'
Желтая карточка
Г. Пасич
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Сергийчук
Пас отдал
Д. Немчанинов
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Немчанинов
Пас отдал
I. Soldat
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
72
Igor Litovka
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
9
Taras Zaviysky
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
33
Евгений Селин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
29
Валерий Кучеров
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Десна
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
7
Михаил Гечев
ЦФ
1-5-1-3
72
50
Болбат
44
Цымбалюк
11
Картушов
45
Калитвинцев
8
9
5
Тотовицкий
33
28
Будковский
33
Селин
4-5-1
47
Когут
3
Мирошник
23
Немчанинов
3
33
Гончаренко
21
Панасенко
11
Пасич
29
Кучеров
8
Кльоц
42
Пасич
7
Сергийчук
50
Болбат
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
50
Болбат
45
Калитвинцев
15
Волошин
15
Волошин
45
Калитвинцев
5
Тотовицкий
0
0
5
Тотовицкий
28
Будковский
90
Шевцов
90
Шевцов
28
Будковский
33
21
Безбородько
21
Безбородько
33
29
Кучеров
32
Петько
32
Петько
29
Кучеров
8
Кльоц
77
77
8
Кльоц
21
Панасенко
10
10
21
Панасенко
7
Сергийчук
7
Гечев
7
Гечев
7
Сергийчук
Остались в запасе
Десна
Верес
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Десна - Верес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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