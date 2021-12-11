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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Рух
Верес - Рух: обзор матча 11 декабря 2021
Верес
11.12.2021, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Рух
62'
С. Панасенко
82'
Ю. Климчук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Рух
90'
+2
Желтая карточка
О. Притула
Желтая карточка
Г. Пасич
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Климчук
67'
Замена
М. Мысык
️️️️
Б. Бойчук
66'
Замена
В. Рунич
️️️️
Ф. Альваренга
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
64'
Замена
Е. Пасич
️️️️
В. Дахновский
64'
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
64'
ГОЛ! 1:0!
С. Панасенко
62'
Желтая карточка
С. Петько
47'
Желтая карточка
С. Панасенко
32'
Желтая карточка
М. Сергийчук
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
11
Виталий Дахновский
ЦП
29
Валерий Кучеров
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ЦЗ
20
Марко Сапуга
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Верес
13
Артем Кичак
ВР
24
Ihor Huk
ЦЗ
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
42
Евгений Пасич
ЦП
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Рух
10
Остап Притула
ЦП
13
Милош Стаменкович
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
4-5-1
47
Когут
33
Гончаренко
32
Петько
3
Мирошник
3
29
Кучеров
21
Панасенко
11
Пасич
7
Шестаков
11
Дахновский
7
Сергийчук
2-2-5
79
Панькив
29
Дидык
93
Роман
20
Сапуга
5
Федорчук
10
Бойчук
30
Таллес
5
Сыч
29
Белый
70
Климчук
11
Дахновский
42
Пасич
42
Пасич
11
Дахновский
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
7
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
7
Сергийчук
10
Бойчук
33
Мысык
33
Мысык
10
Бойчук
18
Альваренга
11
Рунич
11
Рунич
18
Альваренга
Остались в запасе
Верес
Рух
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
24
Ihor Huk
ЦЗ
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
10
Остап Притула
ЦП
13
Милош Стаменкович
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
24
Ihor Huk
ЦЗ
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
Остались в запасе
10
Остап Притула
ЦП
13
Милош Стаменкович
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Верес - Рух
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
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