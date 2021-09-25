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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Верес
Шахтер - Верес: обзор матча 25 сентября 2021
Шахтер
25.09.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Верес
22'
Р. Мирошник (АГ)
55'
Тете
79'
Марлос (П)
86'
Л. Траоре
30'
Г. Пасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Верес
ГОЛ! 4:1!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Мудрик
86'
Замена
В. Бондарь
️️️️
Витао
84'
83'
Замена
M. Polyulyakh
️️️️
В. Кучеров
83'
Замена
T.
️️️️
Г. Пасич
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Марлос
79'
75'
Замена
М. Гечев
️️️️
М. Шестаков
Замена
Исмаили
️️️️
В. Корниенко
71'
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Соломон
71'
70'
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
63'
Замена
Майкон
️️️️
А. Бондаренко
63'
60'
Желтая карточка
С. Панасенко
ГОЛ! 2:1!
Тете
Пас отдал
Марлос
55'
41'
Желтая карточка
В. Кучеров
Желтая карточка
С. Кривцов
40'
30'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пасич
Пас отдал
С. Панасенко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Мирошник
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тете
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Ihor Soldat
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
9
Корниенко
44
Витао
27
Кривцов
22
Конопля
8
Антонио
10
Соломон
19
Бондаренко
11
Тете
14
Сикан
10
Марлос
4-5-1
47
Когут
3
Мирошник
33
Гончаренко
23
Немчанинов
3
29
Кучеров
21
Панасенко
42
Пасич
11
Пасич
8
Кльоц
9
Шестаков
9
Корниенко
31
Исмаили
31
Исмаили
9
Корниенко
44
Витао
5
Бондарь
5
Бондарь
44
Витао
19
Бондаренко
8
Майкон
8
Майкон
19
Бондаренко
10
Соломон
27
Мудрик
27
Мудрик
10
Соломон
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
9
Шестаков
7
Гечев
7
Гечев
9
Шестаков
29
Кучеров
77
77
29
Кучеров
11
Пасич
10
10
11
Пасич
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
Остались в запасе
Шахтер
Верес
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Верес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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